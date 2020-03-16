جونسون يرفض دعوات إغلاق المدارس في بريطانيا ويوسع دائرة الفحوصات

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رفض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الاثنين، دعوات لإغلاق المدارس أو إعادة إجراء فحص شامل لفيروس كورونا المستجد ( كوفيد – 19) ، لكنه حث الجمهور على وقف التواصل الاجتماعي غير الضروري والسفر.

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن جونسون قوله في مؤتمر صحفي في لندن إن الحكومة بحاجة إلى اتخاذ "إجراءات صارمة" حيث يبدو أن بريطانيا "تقترب من الجزء الخاص بالانتشار السريع" لتفشي الفيروس المميت.

ومع ارتفاع عدد الوفيات في المملكة المتحدة إلى 55 حالة وفاة، طالب جونسون جميع مواطني المملكة المتحدة بالبقاء بالمنازل وممارسة أعمالهم من داخلها قدر استطاعتهم.

وقال جونسون: إنه ينبغي تجنب الحانات والنوادي والمسارح والأماكن الاجتماعية الأخرى.

وجاء بيان جونسون، في أعقاب انتقادات له بأنه كان بطيئا للغاية في اتخاذ إجراءات صارمة للتصدي للفيروس المميت.

وحث متظاهرون خارج مقر الحكومة البريطانية في داوننج ستريت بوريس جونسون اليوم على "وقف النظام" للتركيز على وباء فيروس كورونا المستجد .

وطالب المتظاهرون، الذين كانوا يرتدون بدلات الخطر البيولوجي البيضاء وأقنعة للوجه ونظارات، جونسون بـ"دعم الجميع ورعاية الأشخاص الأكثر ضعفاً".

وفي عريضة على موقع "تشانج دوت أورج" الإلكتروني، قالت المجموعة إن جونسون وحكومته "لا يستمعون إلى منظمة الصحة العالمية ويمنحون الاقتصاد الأولوية، ويتجاهلون حياة المواطنين الأكثر ضعفا في مجتمعنا".

وأيد أكثر من 270 ألف شخص عريضة منفصلة على الإنترنت تقدم للبرلمان اليوم الاثنين، تحث الحكومة على الالتزام بنصيحة منظمة الصحة العالمية مثلما فعلت معظم الدول الأوروبية الأخرى.