 بورسعيد: لا صحة لما يتردد من شائعات حول نقص في السلع بالأسواق - بوابة الشروق
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بورسعيد: لا صحة لما يتردد من شائعات حول نقص في السلع بالأسواق

محافظة بورسعيد
محافظة بورسعيد
محسن عشرى
نشر فى : الإثنين 16 مارس 2020 - 12:32 ص | آخر تحديث : الإثنين 16 مارس 2020 - 12:32 ص

أعلنت محافظة بورسعيد أن أسواق المحافظة تتمتع بحالة استقرار تام وتوافر لجميع السلع الغذائية بمختلف أنواعها ولا صحة لأي شائعة متداولة عن وجود نقص في السلع الغذائية أو التموينية في المحافظة.

ويتابع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بشكل يومي مع المسؤولين عن مديرية التموين وكافة الأجهزة التنفيذية والرقابية مدى توافر السلع والمواد التموينية بالمحافظة، وهناك احتياطي كافي وآمن لجميع السلع الاستراتيجية.

ووجه المحافظ باستمرار حملات المراقبة للأسواق لمنع التلاعب في الأسعار واستغلال الشائعات لصالح المضاربين بها.

كما طالبت المحافظة بالمواطنين بعدم التكالب على شراء او تخزين السلع حيث أن الأمور مستقرة تماما في هذا الشأن ويتوالى يوميًا وصول السلع المختلفة لاحتياجات ومتطلبات الأسواق بها.


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