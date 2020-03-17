ولاية بافاريا تدعو طلبة الطب للتطوع لمكافحة كورونا

دعت حكومة ولاية بافاريا الألمانية طلبة كليات الطب إلى العمل التطوعي في مكافحة أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال بيرند زيلبر، وزير العلوم في الولاية الواقعة جنوبي ألمانيا، اليوم الاثنين:" بالتحديد في القطاع الطبي سنحتاج خلال الأسابيع المقبلة إلى كل دعم، لتقديم المشورة إلى سكاننا وحمايتهم وتقديم أفضل رعاية ممكنة للمرضى المصابين بالعدوى".

وأضاف زيلبر:" ولذلك فأنا أرجو طلبة المواد الطبية لدينا بأن يساعدوا حيثما تكون هناك ضرورة".

وجاء في الدعوة المشتركة لزيلبر وستة مستشفيات جامعية في بافاريا القول إن بمقدور الأطباء المبتدئين أن يساعدوا على سبيل المثال في رعاية المرضى أو المساعدة في تقديم المشورة للسكان مثلا في خطوط الاتصال الساخنة.

وقال زيلبر في دعوته أيضا:" نحن نقف أمام تحد كبير لمجتمعنا برمته".

وسجلت ألمانيا أكثر من 6600 حالة إصابة و16 حالة وفاة بفيروس كورونا، بحسب بيانات جمعتها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).