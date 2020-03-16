القبض على المصاب بفيروس كورونا الهارب بالأردن

أعلن المتحدث باسم مديرية الأمن العام، أن البحث الجنائي تمكن من القبض على المصاب بفيروس كورونا الهارب من مستشفى الأمير حمزة بالأردن.

وأضاف أن فريق من البحث الجنائي تحرى عن الهارب، وتمكن من تحديد مكانه وألقى القبض عليه، مع اخذ الاحتياطات الازمة، حسبما ذكرت فضائية « روسيا اليوم»، وأشار إلى أنه عثر على خادمة برفقة المريض، تم أخذها للفحص.

وصرح وزير الصحة الأردني سعد جابر في وقت سابق، عن هروب مواطن أردني مصاب بفيروس كورونا من المستشفى، قبل إدخاله قسم العزل الصحي.

وأعلنت الحكومة الأردنية عن ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا اليوم الأحد، إلى 12 حالة.