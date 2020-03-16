ميركل تعترف: التنسيق الأوروبي لمواجهة كورونا لا يسير بالشكل المرجو

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اعترفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مساء اليوم الاثنين بأن التنسيق داخل الاتحاد الأوروبي بشأن مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لا يسير حتى الآن بالشكل المرجو.

جاء ذلك في تصريحات لميركل بعد انتهاء جلسة لجنة متابعة أزمة كورونا التابعة لمجلس الوزراء الألماني.

من ناحية أخرى، أكدت ميركل على أن استمرار حركة البضائع ورحلات العاملين إلى أماكن عملهم، لافتة إلى ضرورة استمرار الحديث عن هذا الأمر.

وكانت ميركل أعلنت حظر رحلات العطلات الخارجية والداخلية للألمان بغرض الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

يشار إلى أن عدد الإصابات بكورونا في المانيا تتجاوز 6600 فيما يبلغ عددالوفيات 16.