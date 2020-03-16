«إل في إم إتش» الفرنسية تعتزم إنتاج مطهرات للتوزيع مجانا للمساعدة في أزمة كورونا

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تعتزم شركة مويت هينسى لوى فيتون «إل في إم إتش» الفرنسية المتخصصة في إنتاج السلع الفاخرة إنتاج كميات كبيرة من المطهرات لتوزيعها مجانا وذلك للمساعدة في مواجهة أزمة كورونا الحالية.

وأوضحت المجموعة أن المصانع التي نتنج عطور كريستيان ديور وجيفنشي الشهيرة ستبدأ اعتبارا من اليوم الاثنين في إنتاج جيل مناسب لسد العجز في المطهرات الموجودة، مضيفة أنه من المنتظر أن يتم توريد هذا المطهر اليدوي مجانا إلى المؤسسات الصحية في فرنسا.

يشار إلى أن شركة مويت هنسي لوي فيتون /إل فى إم إتش/، هي الشركة الرائدة عالميا في إنتاج السلع الفاخرة من ملابس ومنتجات جلدية وعطور ومستحضرات تجميل وساعات ومجوهرات.

وتضم مجموعة «إل في إم إتش» شركات من بينها شركة فوف كليكو بونساردان وشركة كروج لإنتاج الشمبانيا وشركة كينزو وفيندي للموضة.