السعودية: تأجيل الجلسات القضائية باستثناء العاجلة بسبب كورونا

أعلنت وزارة العدل السعودية، يوم الأحد، تأجيل جميع الجلسات القضائية حتى إشعار آخر والاستمرار في نظر القضايا المستعجلة في إطار الاجراءات الرامية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وفي تغريدة نشرتها على صفحتها الرسمية على "تويتر" اليوم الأحد، قالت وزارة العدل "بقرار من المجلس الأعلى للقضاء تماشياً مع الإجراءات الاحترازية والوقائية، وحرصاً على سلامة الجميع، تأجيل جميع الجلسات القضائية حتى إشعار آخر، والاستمرار في نظر القضايا المستعجلة، وتفعيل المحاكمة والترافع عن بعد".

يأتي ذلك في سلسلة الاجراءات التي تتخذها السعودية لمنع تفشي الفيروس الذي ارتفعت حالات الاصابة به في البلاد إلى 118 فيما تماثل 3سعوديين للشفاء.