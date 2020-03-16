محافظ أسيوط يناقش الموقف التنفيذي لأعمال الرصف والتجميل بحيي شرق وغرب

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، ضرورة تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين بشكل لائق وأفضل بمراكز وقرى المحافظة تنفيذًا لخطة الدولة في التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وشدد «سعد» على تنفيذ أعمال الرصف بحيي شرق وغرب أسيوط، طبقاً للخطة الزمنية الموضوعة مسبقاً، والعمل على تطوير ورفع كفاءة منظومة النظافة، وتنفيذ أعمال التجميل بهما، مشيرًا إلى تقديمه لجميع سبل الدعم، وتذليل العقبات أمام الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماعه لمناقشة الموقف التنفيذي لأعمال مشروع وحدة الرصف بالمحافظة وتذليل العقبات أمام تنفيذ خطة العام المالي للمحافظة ؛ وبحضور المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد، المهندس عبدالحكيم عبداللاه وكيل وزارة الإسكان بأسيوط، ومحمد بشير رئيس حي غرب، وأيمن محروس رئيس حي شرق، وأسامة أحمد محمد مدير وحدة الرصف بالمحافظة، وحسن محمد إبراهيم مدير عام إدارة التخطيط والمتابعة بديوان عام المحافظة.

وقال المحافظ، إن الاجتماع ناقش الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2019 / 2020 تزامناً مع إنتهاء الربع الثالث للعام المالي والإجراءات التي يتم اتخاذها استعداداً لبدء الربع الرابع والأخير من العام المالي الحالي وفق الجداول الزمنية المحددة مسبقاً ومتابعتها ميدانيًا، مشيراً إلى ضرورة التنسيق بين رؤساء المراكز والأحياء ومديري الإدارات بالتخطيط والموازنة على مستوى المحافظة بتسكين المشروعات وتنفيذها خلال العام المالي الحالي طبقاً لما مخطط له دون تقاعس.