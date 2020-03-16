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ترامب: أمريكا سوف تخرج أقوى من أزمة كورونا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
واشنطن - (د ب أ)
نشر فى : الإثنين 16 مارس 2020 - 7:04 م | آخر تحديث : الإثنين 16 مارس 2020 - 7:04 م

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين أن الولايات المتحدة سوف تخرج أقوى بعد انتهاء أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، في ظل تزايد أعداد المصابين بالمرض في البلاد.

وقال ترامب في تغريدة على موقع تويتر: "الجميع متحدون ويعملون بكد، وهو شيء جميل نراه.. إنهم يحبون بلادنا العظيمة، وسوف ينتهي بنا الحال ونحن أقوى من أي وقت مضى".

وتعرض ترامب لانتقادات حادة بسبب نقص اختبارات الكشف عن فيروس كورونا، والتقليل من خطورة الفيروس في الأيام من تفشيه.

وتعهدت الإدارة الأمريكية بتعزيز اختبارات الكشف عن المرض.

وتوفي 65 شخصا على الأقل جراء مرض كورونا المستجد في الولايات المتحدة كما تم تسجيل زهاء 3500 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، بحسب إحصاءات شبكة (سي.إن.إن) الاخبارية في مختلف الولايات الأمريكية.


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