الكويت: جسر جوي لإجلاء 9 ألاف مواطن في دول مصابة بكورونا

أعلن المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي سعد العتيبي وضع الإجراءات والاستعدادات النهائية، لإطلاق خطة لإجلاء المواطنين الكويتيين من الخارج، بالتنسيق مع وزارات الخارجية والصحة،والداخلية، في إطار الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضح العتيبي - في تصريح صحفي اليوم الاثنين- أنه سيتم استقبال المواطنين الكويتيين العائدين من الخارج في مبنى الشيخ سعد العبد الله (T3)، ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي الفيروس، مشيرا إلى أن انطلاق الجسر الجوي سيبدأ خلال أيام من عدة دول عربية وأوروبية، لإجلاء 9 ألاف مواطن راغبين في العودة.

وفي السياق ذاته، كشفت مصادر مطلعة، في تصريحات لصحيفة (القبس) الكويتية، عن انتهاء سفارات الكويت في الخارج من حصر أعداد المواطنين الكويتيين في الخارج، تمهيداً لإجلائهم، موضحة أن بدء رحلات عودتهم في انتظار تعليمات وزارة الصحة الكويتية وجاهزيتها من حيث الطاقة الاستيعابية من الطواقم الطبية والتمريضية، وتخصيص أماكن للحجر تكفي جميع العائدين.

وأوضحت المصادر أن الحكومة تعمل على توفير أكثر من محجر جديد، إضافة إلى زيادة عدد الكوادر البشرية التطوعية، وتدريبهم على العديد من المهام، لافتة إلى أن هناك العديد من المواطنين لا يرغبون في العودة إلى الكويت بعذر أن الدول التي يقطنونها أقل عرضة لفيروس كورونا من حيث الأعداد المعلنة، ويفضلون البقاء لحين وضوح الأوضاع الصحية.