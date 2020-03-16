إثيوبيا تغلق المدارس وتحظر التجمعات بعد اكتشاف 4 حالات كورونا

أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، اليوم، غلق جميع المدارس وحظر التجمعات الكبيرة، لمدة أسبوعين، مع تأجيل انعقاد جميع الفعاليات الجماهيرية والمؤتمرات.

جاء ذلك عقب اجتماع عقده أبي أحمد مع الوزراء المعنيين لدراسة الموقف، بعد اكتشاف 4 حالات إصابة بفيروس كورونا، منهم 3 حالات أمس فقط.

وتضمن القرار استثناء المعاهد الدراسية العليا من قرار وقف الدراسة، مع تفويض الوزارة المعنية في اتخاذ قرارات تضمن استمرار الدراسة عن بعد، وتقليل عدد المتواجدين بالفصول.

كما تم تكليف إدارات جميع الطوائف الدينية باتخاذ تدابير لتقليل عدد المتواجدين في الفعاليات الدينية.