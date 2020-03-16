14 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في الصين

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أعلنت السلطات الصحية في الصين اليوم الاثنين وفاة 14 شخصا جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد يوم 15 مارس، جميعهم في مقاطعة هوبي مركز الوباء.

قالت السلطات أنه تم تأكيد 16 حالة إصابة جديدة بالفيروس يوم أمس 4 منهم في هوبي، وفقا لوكالة انباء بلومبرج.