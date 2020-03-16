منظمة الصحة العالمية: وباء كورونا أسوأ ازمة صحية تواجه العالم

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن وباء "كورونا" هو أسوأ ازمة صحية تواجه العالم.

وأكد الدكتور تادروس ادهانوم المدير العام للمنظمة خلال مؤتمر صحفي فى جنيف مساء اليوم الاثنين أن الاسبوع الماضى شهد تصاعدا وبسرعة في أعداد الإصابات خارج الصين، وتصاعدا فى الاجراءات مثل إغلاق المدارس وإلغاء الاحداث العامة وغيرها، لكن لم يشهد تصاعداً فى الاختبارات واكتشاف الحالات والعزل.

وقال إن عدد حالات الوفاة بلغ اكثر من 3500 حالة خارج الصين مقابل حوالى 3200 حالة داخل الصين، مشيراً أن عدم الاختلاط من شأنه أن يساعد فى تجنب الضغط على المؤسسات الصحية ولكنه ليس هو الذى سيقضى على الوباء، فيما شدد على أهمية أن تكون المقاربة شاملة وان يكون هناك إلتزام سياسى على أعلى مستوى فى كل دولة.

وناشد ادهانوم الدول ان تقوم باختبار كل حالة مشتبه فى اصابتها، واذا ثبتت الاصابة يتم عزل الحالة فى مكان خاص والبحث عمن اتصلت بهم، كما دعا المواطنين فى كل انحاء العالم إلى التضامن فى مواجهة الوباء مناشداً أن يكون التعبير عن هذا التضامن بعدم احتكار السلع والأدوية.