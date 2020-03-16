ترامب: الولايات المتحدة ربما تتجه صوب الركود

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة "ربما" تتجه نحو الركود.

وحدد ترامب، اليوم الاثنين، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض الخطوط الاسترشادية الجديدة بشان مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، بما في ذلك تجنب تجمعات تضم أكثر من 10 أشخاص، وتناول الطعام في المطاعم والحانات، والسفر غير الضروري.

وأضاف ترامب أن المبادئ الاسترشادية الجديدة يمكن أن تستمر حتى شهري يوليو و أغسطس"، لكنها قد تكون أطول.

وتابع أنه لايبحث فرض حجر صحي في عموم البلاد في هذه المرحلة، حيث "نركز" على بؤر تفشي الفيروس داخل الولايات المتحدة.

وأعرب عن أمله في ألا تكون هناك حاجة لفرض قيود على السفر داخل الولايات المتحدة.

وسجلت الولايات المتحدة 4314حالة إصابة و75حالة وفاة ،بحسب موقع كورونا ميتر.