ولاية بافاريا الألمانية تخصص 10 مليارات يورو لمواجهة أزمة كورونا



قررت ولاية بافاريا الألمانية، تخصيص 10 مليارات يورو لحماية اقتصاد الولاية من تداعيات أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.



وقال رئيس حكومة الولاية، ماركوس زودر، اليوم الاثنين في ميونخ: "لن نتخلى عن أحد".



وقد أعلن زودر التطبيق الفوري لحالة الطوارئ الكارثية لمواجهة أزمة فيروس كورونا، وقال: "الوضع خطير للغاية ويتغير يوميا، للأسف ليس إلى الأفضل".



كما أعلن زودر تعليق الحد من الاستدانة لمواجهة الأزمة.



وذكر زودر أن مظلة الحماية التي تبلغ قيمتها 10 مليارات يورو ستحمي الاقتصاد في إطار ضمانات خاصة ومساعدات مالية عاجلة تتراوح قيمتها بين 5 آلاف و30 ألف يورو، موضحا أن الأولوية الآن للحفاظ على السيولة المالية لدى الشركات والجهات الثقافية.



كما تعتزم الولاية إغلاق الصالات الرياضية والملاعب والحانات ودور السينما اعتبارا من غد الثلاثاء، وإغلاق المحلات غير الضرورية في توفير الإمدادات الأساسية اعتبارا من بعد غد الأربعاء.