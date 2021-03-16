 الكرملين يدعو دول العالم إلى الابتعاد عن سياسة عزل سوريا واستئناف الحوار معها - بوابة الشروق
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الكرملين يدعو دول العالم إلى الابتعاد عن سياسة عزل سوريا واستئناف الحوار معها

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 16 مارس 2021 - 3:05 م | آخر تحديث: الثلاثاء 16 مارس 2021 - 3:05 م

دعا الكرملين الدول إلى الابتعاد عن سياسة عزل سوريا واستئناف الحوار معها، مؤكدا أن بلاده مقتنعة تماما بشرعية الرئيس السوري بشار الأسد
وقال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري بيسكوف- في تصريح صحفي اليوم /الثلاثاء/- " إن روسيا بالطبع تدعو دائما دول العالم إلى الابتعاد تدريجياً عن سياسة عزل سوريا واستئناف الحوار معها "، متابعا : "نحن مقتنعون بأن الأسد الزعيم الشرعي للدولة السورية، ونحن نبذل جهدا جبارا لإعطاء دفعة للعمل على الدستور، وبشكل عام لدفع التسوية السورية على المسار السياسي".
وشدد المتحدث باسم الرئاسة الروسية على أن الجيش الروسي يتعاون بشكل وثيق للغاية مع نظرائه الأتراك في سوريا على أساس الاتفاقات، التي تم التوصل إليها بين رئيسي البلدين. قائلا - ردا على سؤال حول ما إذا كان الكرملين يوافق على الحاجة إلى إنشاء صيغ جديدة لحل الأزمة السورية- "إن الصيغ الحالية تعمل ونود أن نرى كفاءاتها ونتائجها، فالأمور تجري بشكل صعب للغاية مع اللجنة الدستورية، ولا نرى بديلا".


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