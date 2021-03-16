شهدت منطقة الغابة بمدينة دراو في أسوان، اليوم الثلاثاء، إقامة السوق الأسبوعي، والمعروف بـ"سوق المواشي"، رغم قررات المحافظ بمنع إقامة الأسواق الأسبوعية لمجابهة فيروس كورونا.

كانت منطقة سوق الغابة، اليوم، شهدت تجمعات كبيرة من قبل تجار المواشي، في غفلة من مجلس المدينة والجهات المنوطة بتنفيذ قرار المحافظ بمنع إقامة السوق الأسبوعي.

كان مجلس مدينة نصر النوبة تمكن أمس، من منع إقامة سوق الاثنين الأسبوعي بمدينة نصر النوبة.

وكان المحافظ أشرف عطية قد وجه بتحديد المسئوليات والواجبات وآليات تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء بمنع إقامة الأفراح وسرادقات العزاء بجميع القاعات أو الصالات أو دور المناسبات أو دور العبادة سواء كانت مغلقة أو مفتوحة، علاوة على منع الأسواق الأسبوعية مع وضع الضوابط المشددة لتنفيذ ذلك بكل حزم.

وشدد على ضرورة تفعيل الضبطية القضائية وفرض الغرامات على عدم ارتداء الكمامات، مع تنظيم حملات متواصلة لغلق السناتر ومراكز الدروس الخصوصية بالمدن، وهو الذى يتوازى مع منع إقامة وتنظيم أي سباقات للخيول والمرماح بالقرى لتلافى أي تجمعات.