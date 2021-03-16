قال محمد مختار، المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إن الصندوق عقد اجتماعًا، الاثنين، بخصوص استعدادت شهر رمضان.

وأضاف مختار، في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه يوسف الحسيني عبر فضائية «التليفزيون المصري»، مساء الاثنين، أنه بعد انتهاء الاجتماع بُلِّغ من أحد المتبرعين بأنه جاهزًا لتوفير 50 ألف كرتونة من المواد الغذائية الجافة بشكل مبدئي.

وأكد متحدث صندوق تحيا مصر، أن الصندوق يوسع نطاق أنشطته كافة خلال رمضان، لإسعاد الناس في هذا الشهر الكريم، مشيرًا إلى العمل على توفير 1500 طن دواجن، و100 ألف كيلو من اللحوم.

وذكر أن الصندوق وصل في العام الماضي إلى أكثر من 700 ألف أسرة خلال شهر رمضان، وذلك بأكثر من مليون كرتونة إضافة إلى الدواجن واللحوم والملابس، مضيفًا أن جميع الأنشطة التي يقدمها الصندوق مستمرة خلال شهر رمضان.