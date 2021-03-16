البرتغال توقف التطعيم بلقاح أسترازينيكا

أوقفت البرتغال الآن حملة التطعيم بلقاح أسترازينيكا المضاد لمرض كوفيد-19 كإجراء احتراز، مثلها في ذلك مثل العديد من الدول الأخرى.



وقال روي إيفو، رئيس وكالة الأدوية البرتغالية "إنفارميد"، إنه ينبغي انتظار تقرير وكالة الأدوية الأوروبية (إيما) حول المخاطر الصحية المحتملة للقاح.



وذكرت صحيفة "بوبليكو "، اليوم الثلاثاء، أنه تم حتى الآن تطعيم 400 ألف شخص في البرتغال بلقاح أسترازينيكا.



وقال إيفو إنه لم تحدث حتى الآن أي أثار جانبية صحية خطيرة كما هو الحال في الدول الأخرى.



وشهدت بعض الدول إصابة بعض الأشخاص الذين تم تطعيمهم بلقاح استرازينيكا بجلطات دموية.



وأكدت شركة استرازينيكا أنه لم يكن هناك دليل على أن اللقاح يسبب جلطات دموية.