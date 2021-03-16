معيط: ربنا بيكرمنا كل ما بنحاول نساعد المواطنين

معيط: الرئيس قالنا النهارده اشتغلوا وعوضوا الناس عن صبرهم معانا على الإصلاح الاقتصادي

أجاب الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على سؤال حول مشاعره كوزير للمالية عندما تصدر له توجيهات بزيادة المعاشات والحد الأدنى للأجور ومسؤوليته في تدبير الموارد؟، قائلاً: «بمنتهى الأمانة والإخلاص بحس إن ربنا بيساعدنا ويكرمنا كل مابنحاول نساعد مواطنينا وندخل البهجة والسعادة على قلوبهم كل مابنعمل كده ربنا بيوفقنا أكثر».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «on e»، مساء أمس الاثنين، أن الرئيس خلال اجتماع أمس، كان منحازاً بشكل كبير لعمل شيء من أجل الناس خاصة أنهم تحملوا تبعات الإصلاح الاقتصادي بكل ما فيه.

وتابع: «نفسنا والله العظيم نعمل أكتر من كده بس في نفس الوقت بنحاول نحافظ على الانضباط المالي والحفاظ على معدلات التضخم حتى لاتنفلت منا بالإضافة لتحقيق التنمية عبر المشروعات الضخمة المختلفة في ربوع مصر وأهمها تنمية الريف بالاضافة للسيطرة على عجز الموازنة حتى لانلجأ للاقتراض فكل شيء يخضع لحسابات تحقق التوازن».

واستكمل: «الرئيس قال لنا اليوم اشتغلوا أكتر وانتجوا أكتر وحاولوا تدوا للناس تعويض عن تحملهم لتبعات الإصلاح الاقتصادي لانها كانت فترة صعبة وشعبنا وأهلنا صبروا معانا».

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد اجتمع أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية.

وذكر السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم ٢٠٢١- 2022.

ووجه الرئيس في هذا الإطار بزيادة رواتب جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بإجمالي نحو 37 مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.

كما وجه بإقرار علاوتين بتكلفة نحو 7.5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي، وزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 17 مليار جنيه.

كما وجه زيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه، وترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30/6/2021، بما يحقق تحسناً في أجورهم بقيمة إجمالية تقدر بنحو مليار جنيه، وتخصيص برنامج حافز مالي يقدر بحوالي 1.5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.