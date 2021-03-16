القباج تستعرض اللائحة التنفيذية لقانون العمل الأهلي مع ممثلي 77 جمعية

عقدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، لقاءً مع ممثلي 77 جمعية أهلية بعضهم شارك عبر تقنية الفيديو كونفرنس، للتعريف باللائحة التنفيذية لقانون ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019.

وقالت القباج، إن قانون ممارسة العمل الأهلي يمثل بداية جديدة للمجتمع المدني في مصر، وتعكس مواده المختلفة مبادئ حقوق الإنسان، وتؤيد المساءلة والشفافية، فضلا عن أن المجتمع المدني هو شريك أساسي في التنمية تقديرا لأهميته وأهمية فتح آفاق جديدة للحقوق والحريات في مصر.

وأوضحت أن الدولة المصرية تمر كغيرها من الدول بالعديد من التغيرات المتسارعة والمتلاحقة في آن واحد، وقد استطاعت خلال الفترة السابقة أن تقهر ظروفا سياسية واقتصادية واجتماعية يشهد لها التاريخ، خاصة في الجهود الملموسة لإعادة بناء الخريطة المجتمعية وتخلصها من قوى متنوعة مضادة للبناء ومعرقلة للتنمية.

وأشارت إلى أن الدولة وضعت استراتيجية مصر للتنمية المستدامة "رؤية 2030" مستهدفة تنفيذ أجندة التنمية المستدامة الدولية بأهدافها المتعددة، واستطاعت مصر أن تحقق بعض الإنجازات منها إجراء مجموعة من الاصلاحات الاقتصادية التي تستهدف معالجة المشاكل الهيكلية التي عانى منها الاقتصاد المصري لسنوات، والتي حققت تقدما ملموسا خلال الفترة السابقة، وحزمة سياسات اجتماعية لحماية الفئات الأولى بالرعاية وعلى رأسها الطفولة المبكرة والأطفال في سن الدراسة والأشخاص ذوي الإعاقة والمرأة والعمالة غير المنتظمة وأصحاب المعاشات.

وأكدت أن مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني مؤسسات تطوعية غير حكومية وغير ربحية تملأ المجال العام، بين الأسرة والدولة، وتعمل تلك المؤسسات على كافة الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية والثقافية والبيئية وغيرها وهدفها الأكبر والأسمى هو الارتقاء بالإنسان والاستثمار في طاقات المجتمع أجمع حتى تتحسن مؤشرات التنمية وتسعى في مضمارها إلى نماء الدولة ورخاءها بشكل متكامل متوازن عادل ومستدام، فضلا عن تزايد الوعي والتركيز على موضوعات المسئولية المجتمعية، بالإضافة إلى العمل الخيري واستهداف حلول جذرية وجماعية ومتكاملة لمعالجة كثير من القضايا المتعلقة بالفقر، وانخفاض مستوى معيشة بعض الفئات، والبطالة، وتنامي الاهتمام بالتنمية الاجتماعية والتأكيد على أهمية إقامة شراكات لجذب وتراكم رأس المال؛ ما يؤثر إيجابا على تزايد الاستثمار المحلي والأجنبي.

وأوضحت أن من أهم القيم التي يُعنى بها المجتمع المدني هو صدق الانتماء وخدمة وطن واحد بقلب واحد وبتلاحم مجتمعي إيجابي يؤمن بالشراكة والتنافسية البناءة وليس بالنقد أو الفُرقة.

وشددت القباج على أن منظمات المجتمع المدني تلعب دورا هاما في المساهمة في بناء الدولة وفي التعاون الإنمائي الدولي وفي تنمية المجتمعات والدولة بشكل عام، كرمز للتضامن.

ومن جانبه، قال أيمن عبد الموجود، مساعد وزير التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات العمل الأهلي، إننا نبدأ عهدًا جديدًا وانطلاقة جديدة لمؤسسات العمل الأهلي في مصر، مشيرًا إلى أن اللائحة الجديدة بها العديد من المميزات.

واستعرض أهم مميزات اللائحة التنفيدية لقانون ممارسة العمل الأهلي وحرية العمل الاهلى والشفافية واحترام حقوق الإنسان والمشاركة والشمولية والكفاءة والفاعلية والشراكات، وتفعيل التحول الرقمي وميكنة أعمال الجمعيات الأهلية.