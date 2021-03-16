جونسون يؤكد التزام بلاده تجاه ناتو وأوروبا وسعيها للانخراط في منطقة المحيطين الهندي والهادئ

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، على التزام بلاده الثابت تجاه حلف شمال الأطلسي "ناتو" والحفاظ على الأمن والسلام في أوروبا، مضيفًا أن بلاده ستسعى لإقامة تحالفات من أجل الانفتاح والابتكار، والانخراط بشكل أعمق في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وقال جونسون - في كلمة له أمام مجلس العموم البريطاني اليوم الثلاثاء - إنه دعا قادة أستراليا وكوريا الجنوبية والهند لحضور قمة مجموعة الدول الصناعية السبع التي ستنعقد في يونيو القادم في منتجع (كاربيس باي) على ساحل كورنوال بجنوب غربي إنجلترا، مضيفًا أنه سيزور الهند الشهر المقبل.

وأكد جونسون أن نهج حكومته سيكون وضع الدبلوماسية أولاً، مشيرًا إلى أن بريطانيا قدمت طلبًا لتصبح شريكًا محاورًا في رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان)، وأنها تسعى للانضمام إلى اتفاق التجارة الحرة في منطقة المحيط الهادئ.

وأشار رئيس الوزراء البريطاني إلى أن جميع الأهداف الدولية لبلاده تعتمد على الحفاظ على أمن المواطنين داخل البلاد، وردع من يحاول الإضرار ببلاده.

وأوضح جونسون أن حكومته ستنشيء مركزًا للعمليات في مكتب مجلس الوزراء حيث يمكن من خلاله الاستجابة للأزمات المستقبلية، وسيتم إنشاء مركز عمليات لمكافحة الإرهاب لإحباط مخططات الإرهابيين.

وكشف عن قرار الحكومة استثمار 24 مليار جنيه استراليني إضافية في مجال الدفاع؛ ما يسمح بتحديث شامل للقوات المسلحة والمضي قدما في تجديد الردع النووي، مؤكدًا أن حكومته ستستثمر أكثر من أي حكومة سابقة في مجال البحث والتطوير، لأن الابتكار هو جوهر للنجاح داخليًا وخارجيًا بدءًا من تسريع وتيرة تعافي الاقتصاد وحتى تشكيل التكنولوجيات الناشئة بما يتماشى مع الانفتاح والحرية.

ولفت جونسون إلى أن الولايات المتحدة ستكون أكبر حليف لبلاده وشريكًا مقربًا على نحو فريد في مجالات الدفاع والاستخبارات والأمن، مضيفًا أن التزام بريطانيا تجاه بيتها الأوروبي سيظل راسخًا وغير مشروط.