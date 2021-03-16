المغرب: قطاع صناعة مكونات الطائرات يتجاوز تداعيات كورونا

قال وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي المغربي، حفيظ العلمي، إن قطاع صناعة الطيران بالمغرب نجح في الخروج من أزمة فيروس "كورونا" بشكل أقوى، وأصبحت مؤشراته المستقبلية واعدة للغاية.

وأوضح العلمي، في لقاء له اليوم الثلاثاء، بحضور ممثلين لشركات وطنية ودولية عاملة في قطاع صناعة الطيران، أن المغرب أصبح عنصرا قويا وذا مصداقية في هذا المجال إلى جانب الدول الكبرى.

وأضاف أن 142 شركة تشتغل في قطاع الطيران بالمغرب، سجلت تراجعا في فرص العمل بحوالي 10% مقابل 43% المسجلة على المستوى الدولي، وأن قطاع صناعة الطيران المغربي سجل تراجعا فيما يتعلق بحجم معاملات التصدير، فاق 29% مقابل 50% المسجلة على المستوى الدولي، وأن معدل الاعتماد على أجزاء مغربية الصنع بلغ السنة الماضية حوالي 38%، متجاوزا الهدف الأولي المحدد في الخطة الصناعية بـ35%.

ولفت إلى أن صنع 38 في المائة من طائرة كاملة أمر نادر، والدول المتقدمة تحقق أقل من ذلك، لأنها تتعاقد خارجيا، واليوم كل طائرة تجارية تطير في السماء تضم على الأقل قطعة واحدة تم تصنيعها في المغرب.