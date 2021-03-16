علق الدكتور مدحت العدل، على أوصافه في قصائد ديوان «فوضى المشاعر»، قائلًا: «الفنان عامة ومش أنا على وجه التحديد لايحاسب كشخص عادي، لكن أنا بطبعي ولو سألتوا مراتي عني هتقلكم إنها بتشوف أربع فصول السنة في يوم واحد».

وتابع خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «on e»، مساء أمس الاثنين،: «يعني مثلاً أنا متلقب المزاج ممكن أبقى هاديء وبعدين معرفش أكتب حاجة أتعصب وبعدين بعدها أبقى مبسوط وهذه الصفات والتلقبات من سمات الفنان وتمثل معاناة له ولأسرته والمحيطين به، عشان كده أكتر ناس معرضة للذبحة الصدرية هم المفكرين والفنانين والأطباء وأنا فنان وطبيب في نفس الوقت، لعدم استقرار المشاعر على مدار اليوم والانفعالات المختلفة تؤثر على سلامة القلب».

وحول تناوله لأفكار الجهل والدين دائماً في مسيرة دواوينه وكتابته، أضاف «لأن هذه مشكلة العالم الثالث والأول كمان وهي فكرة المصادرة على الآخر وأن الشخص المصادر يملك بمفرده الحقيقة والمنطق وللأسف إحنا على مدار الخمسين عاماً التي مضت تحولنا من ليبرالية الفكر من عصر طه حسين والعقاد إلى فكرة أخرى، وكانت القضايا في السابق تقابل بالحوار الهاديء، فعندما يتسائل أحدهم لماذا أنا ملحد؟ لا يتم حبسه ويرد عليه الآخر بشكل متحضر لماذا أنا مؤمن؟، حيث كانت تواجه الحجة بالحجة والرأي بالرأي».