برلمانية: زيارة النائبات للعاصمة الإدارية جاءت ردا لجميل القيادة السياسية الحكيمة

قالت أميرة بهاء أبو شقة، عضو مجلس النواب، إن زيارة النائبات للعاصمة الإدارية الجديدة، الاثنين، جاءت لرد الجميل للدولة المصرية والقيادة السياسية الحكيمة، بعد التقدير الذي شهدته المرأة من الدولة خلال الفترة الماضية.

وأضافت، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الاثنين، أن ما شهدته النائبات في العاصمة الإدارية الجديدة خلال الزيارة «درب من الخيال»، متابعة: «أخيرًا وصلنا لمرحلة التنفيذ التي لم نصل إليها مسبقًا.. اليوم تعدينا مرحلة التنفيذ؛ أصبحنا ننفذ ونتابع ونصر على النجاح».

وأوضحت أبو شقة، أن النائبات تفقدن كل المباني في العاصمة الإدارية، تزامنًا مع اليوم العالمي للمرأة وعيد الأم، معقبة: «الناس كلها كانت بتحتفل.. كان يوما سعيدا».

وتطرقت إلى مزايا مبنى البرلمان في العاصمة الإدارية الجديدة، قائلة إن البرلمان الجديد يضم مبنيين؛ أحدهما خاص بالنواب وآخر للشيوخ: «حاجة فخمة تليق بنائبات مصر».

وأجرى وفد من نائبات مصر، عضوات مجلس النواب، زيارة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، لتفقد الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع وزيارة المنشآت الحكومية والسكنية، للتأكيد على تقدير نائبات مصر للإنجازات التي تحققت.