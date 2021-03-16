فرض غرامات على طلاب في اليونان لإقامتهم حفل غير قانوني

يتعين على مجموعة من 14 طالبًا من فرنسا ضمن برناج إيراسموس للتبادل الطلابي دفع غرامة إجمالية تبلغ 6900 يورو (8200 دولار) بعد أن تم القبض عليهم وهم يقيمون حفلة غير قانونية في مدينة ثيسالونيكي الساحلية اليونانية، على الرغم من بذلهم قصارى جهدهم لإخفاء أنفسهم عن الشرطة.

وأفادت بوابة ثيستيفال الإلكترونية، اليوم الثلاثاء، بأن الجيران أبلغوا الشرطة عن ضوضاء عالية قادمة من منزل في وسط المدينة.

وأكدت شابة استقبلت الضباط أن هناك ثلاثة أشخاص فقط في الشقة. ومع ذلك، سمع ضباط الشرطة ضوضاء وحصلوا على تصريح بالتفتيش صادر من وكيل النيابة.

وعثرت الشرطة على ما مجموعه 14 شابا، العديد منهم كانوا يختبئون في خزائن ملابس وتحت الأسرة، وحاول أحدهم الهروب عبر الشرفة.

ويتعين على 13 ممن ارتادوا الحفلة، الذين قدموا إلى اليونان قبل ثلاثة أسابيع للتبادل الطلابي، دفع 300 يورو كغرامة لكل منهم، بينما تم احتجاز مضيفة الحفلة مؤقتا ويجب أن تدفع 3000 يورو.