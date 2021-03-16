السودان: وزير التنمية العمرانية يؤدي القسم أمام رئيس مجلس السيادة

أدى عبد الله يحى أحمد وزير التنمية العمرانية والطرق والجسور السوداني، القسم الدستوري أمام رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم الثلاثاء، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك، ورئيس القضاء نعمات عبدالله، والأمين العام لمجلس السيادة الفريق الركن محمد الغالي يوسف.



وتعهد وزير التنمية العمرانية والطرق والجسور، في تصريح صحفي عقب أداء القسم، بتحقيق التوازن المطلوب في التنمية وربط كافة أنحاء البلاد بالطرق عبر فتح فرص جديدة للاستثمار في مجال البنى التحتية والطرق والجسور.



وقال إنه سيجرى عددا من اللقاءات مع المسئولين ذوي الصلة بوزارته لوضع خطط العمل اللازمة خلال المرحلة المقبلة.