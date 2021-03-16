صربيا تشدد إجراءات مكافحة كورونا بسبب اكتظاظ المستشفيات بالمرضى

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تعتزم صربيا، اعتبارا من غد الأربعاء تشديد الإجراءات ضد جائحة الفيروس التاجي حيث تكتظ المستشفيات بمرضى كوفيد -19.

ونقلت وسائل إعلام صربية عن رئيسة الوزراء آنا برنابيتش قولها اليوم الثلاثاء بعد اجتماع لفريق إدارة الأزمات الحكومي ، إنه سوف يتم إغلاق المتاجر والمطاعم ومنافذ الخدمات والأماكن لمدة خمسة أيام على الأقل إعتبارا من غد الأربعاء.

ويتم فقط إعفاء محلات البقالة والصيدليات ومحطات الوقود، كانت لوائح مماثلة سارية بالفعل خلال عطلات نهاية الأسابيع الثلاثة الماضية.

وسجلت السلطات الصربية أمس الاثنين، 4634 إصابة جديدة بارتفاع بنحو الربع مقارنة بالاثنين قبل أسبوعين، ومنذ بداية الوباء قبل عام، توفي 4747 شخصًا نتيجة الإصابة بفيروس كورونا الذي يسبب مرض كوفيد-19.