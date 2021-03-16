تعكس الجولة الآسيوية لوزيري دفاع وخارجية الولايات المتحدة الأمريكية التى قاما بها فى 13 مارس الجارى، نقاط التحرك الخارجى ذات أولوية الاهتمام فى أجندة الإدارة الأمريكية الجديدة فى مواجهة ما تعتبره "تهديدات" من جانب الصين وكوريا الشمالية لمصالح الولايات المتحدة.

ويؤكد المراقبون أن الجولة التى كانت أول مقصد خارجى لأهم شخصيتين فى الإدارة الأمريكية الجديدة استهدفت بناء تنسيق دفاعى رباعى مع اليابان وكوريا الجنوبية والهند باعتبارهم حلفاء رئيسيين للولايات المتحدة فى منطقة آسيا والتأكيد على عزف العواصم الأربعة وفق إيقاع واحد منسجم.

فقد نقل وزيرا خارجية ودفاع الولايات المتحدة أنتونى بلينكين، ولويد أوستن، رسالة لقادة كوريا الجنوبية واليابان والهند تؤكد التزام الإدارة الأمريكية الجديدة وحرصها على تأكيد التحالف معهما فى مجالات الأمن والدفاع فى منطقة الباسيفيك الهندى ومناطق أخرى حول العالم، وشارك وزيرا الخارجية والدفاع الأمريكيين فى جلسة التشاور الأمنى المشتركة التى تضم الولايات المتحدة واليابان مع نظرائهما فى كلا البلدين.

واستبق لويد اوستن زيارة اليابان بزيارة قصيرة أمس الأول لجزر هاواى، تفقد خلالها مقار القيادة العسكرية الأمريكية لمنطقة الباسيفيك الهندى التى تستضيفها هاواى، كما يبحث وزير الدفاع الامريكى فى ختام الجولة آفاق بناء "شراكة دفاعية" بين واشنطن ونيودلهى وقضايا أخرى تتعلق بالتعاون المشترك بينهما بما يخدم الأهداف الأمريكية الهندية المشتركة لاستقرار وأمن وازدهار منطقة غرب الباسيفيك الهندى، وهو ما يشكل محور مباحثات سيد البنتاجون ونظيره الهندى راجانا سينج.

وكان الرئيس الأمريكى جو بايدن، قد مهد لزيارة وزيري دفاعه وخارجيته لكوريا واليابان بمحادثات افتراضية مع قادة كل من الهند واليابان وأستراليا جرت عبر الفيديو كونفرنس فى الثانى عشر من الشهر الجارى ناقش معهم تصورات الإدارة الأمريكية الجديدة لترتيبات الأمن فى منطقة الباسيفيك الهندى.

فبحسب مسئولى الخارجية الأمريكية، تسعى إدارة بايدن إلى إعادة إحياء التحالف مع الدول الثلاثة فى مواجهة ما وصفه الرئيس بايدن بـ"التغول الصينى الأخطر للقرن الحادى والعشرين" فى منطقة الباسيفيك الهندى فى خطاب ألقاه بايدن فى وقت سابق من الشهر الجارى.

وتعد اليابان أهم حليف فى منطقة الباسيفيك الأسيوى للولايات المتحدة، كما كانت طوكيو هى أول دولة آسيوية كبرى تدين التطورات الأخيرة التى تشهدها ميانمار وهى الإدانة التى تأكدت من جانب كوريا الجنوبية والولايات المتحده واليابان بصورة مشتركة فى بيان ثلاثى صدر عن الدول الثلاثة الأربعاء الماضى، وإلى جانبهم خمس بلدان آسيوية أخرى حليفة للولايات المتحدة.

وخلال الأسبوع الماضى، وافقت اليابان على زيادة إنفاقها على تواجد القوات الأمريكية على أراضيها بنسبة 14% بدءا من العام الجارى مقارنة بالأعوام السابقة، كذلك واقفت حكومة كوريا الجنوبية على زيادة إسهامها فى مخصصات إعاشة وتواجد القوات الأمريكية على أراضيها بدءا من العام المالى الجارى بنسبة 13.9% مقارنة بمدفوعاتها للقوات الأمريكية المقررة بموجب اتفاق أبرمته البلدين فى العام 2019 تدفع سول بموجبه 1.04 تريليون وون (أى ما يعادل 910 ملايين دولار أمريكى) للولايات المتحدة ليصير ما يتعين على كوريا الجنوبية سداده للولايات المتحدة 1.18 تريليون وون (أى ما يعادل مليار دولار أمريكى) سنويا بدءا من العام الجارى بموجب اتفاق الزيادة.

وبحسب التقارير الأمريكية، تعد تلك هى الزيادة الأكبر فى حجم إسهام كوريا الجنوبية فى فاتورة التواجد العسكرى الأمريكي على أراضيها منذ العام 2004، وبموجبها سيغطى إسهام كوريا الجنوبية نسبة 44% من فاتورة إعاشة القوات الأمريكية التى قوامها 28 ألفا و500 عسكرى وموظف دفاعى مدنى، فيما ستتحمل الخزانة الأمريكية قيمة رواتبهم وبدلاتهم السنوية.