قال الفنان محمد منير، إنه كان يؤمن أنه سيصبح مطربًا كبيرًا في أحد الأيام وقت مجيئه إلى القاهرة في صغره، مشيرًا إلى ما كانت تمثله فكرة أن يصبح مغنيًا من عار لدى بلده النوبة، خاصة وأنه من عائلة كبيرة.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «صاحبة السعادة» الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس عبر فضائية «dmc»، مساء أمس الاثنين، أن اثنين من أخواته البنات يقيمن معه في منزله بعد الوعكة الصحية التي كان قدر مر بها، ذاكرًا أن جميع فنانين مصر زاروه خلال الفترة الماضية بعد تعافيه.

وتابع: «أنا بقول للشعب المصري كله أنا بصحة جيدة والحمدلله أنا كلي شفاء وسعادة وبتمنى لكل المرضى الشفاء العاجل»، معربًا عن أمنياته في أن تنتهي أزمة كورونا، خاصة وأنها باعدت بينه وبين أصدقائه في كثير من بلدان العالم.

