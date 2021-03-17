كشفت النيابة العامة تفاصيل التحقيقات الأولية بشأن فيديو الفعل الفاضح بمترو الأنفاق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات بعدما رجحت سلامة قواه العقلية.



وذكرت النيابة العامة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أنها استمعت إلى فتاة شهدت برؤيتها يوم 13 مارس الجاري حال استقلالها مترو الأنفاق إتيانَ المتهم فعلًا فاضحًا علنًا، فصورته بهاتفها وغادرت عربة القطار.



وأضافت النيابة أن الفتاة قدمت لها المقطع المصور، فتبينت من مشاهدته الفعل الفاضح الذي أتاه المتهم، فطلبت تحريات الشرطة حول الواقعة وصولًا لتحديد مرتكبها، وقد أسفرت عن تحديد هويته، وعلى ذلك أمرت النيابة العامة بضبطه وإحضاره.



وتابعت النيابة أنه باستجواب المتهم أَنكر ما أُسند إليه من اتهام مُدعيًا إصابته باضطرابات نفسية، وتبينه عقب استيقاظه من النعاس بالقطار عدم إحكام غلق ملابسه السفلية، فأحكم غلقها دون الالتفات إلى الفتاة المُبلِّغة.



وأشارت النيابة العامة إلى أنه إزاء رجحان سلامة قوى المتهم العقلية خلال إجراءات التحقيق وفي إطار استكمالها، أمرت بحبسه احتياطيًّا أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها.