 قضية متحرش المترو.. تحقيقات النيابة العامة ترجح سلامة قواه العقلية - بوابة الشروق
الأربعاء 17 مارس 2021 12:32 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فرض غرامة على الرجل حال زواجه مرة أخرى دون علم الزوجة الأولى؟

النتـائـج تصويت

قضية متحرش المترو.. تحقيقات النيابة العامة ترجح سلامة قواه العقلية

النيابة العامة - ارشيفية
النيابة العامة - ارشيفية
محمد فرج
نشر في: الثلاثاء 16 مارس 2021 - 11:49 م | آخر تحديث: الثلاثاء 16 مارس 2021 - 11:49 م
كشفت النيابة العامة تفاصيل التحقيقات الأولية بشأن فيديو الفعل الفاضح بمترو الأنفاق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات بعدما رجحت سلامة قواه العقلية.

وذكرت النيابة العامة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أنها استمعت إلى فتاة شهدت برؤيتها يوم 13 مارس الجاري حال استقلالها مترو الأنفاق إتيانَ المتهم فعلًا فاضحًا علنًا، فصورته بهاتفها وغادرت عربة القطار.

وأضافت النيابة أن الفتاة قدمت لها المقطع المصور، فتبينت من مشاهدته الفعل الفاضح الذي أتاه المتهم، فطلبت تحريات الشرطة حول الواقعة وصولًا لتحديد مرتكبها، وقد أسفرت عن تحديد هويته، وعلى ذلك أمرت النيابة العامة بضبطه وإحضاره.

وتابعت النيابة أنه باستجواب المتهم أَنكر ما أُسند إليه من اتهام مُدعيًا إصابته باضطرابات نفسية، وتبينه عقب استيقاظه من النعاس بالقطار عدم إحكام غلق ملابسه السفلية، فأحكم غلقها دون الالتفات إلى الفتاة المُبلِّغة.

وأشارت النيابة العامة إلى أنه إزاء رجحان سلامة قوى المتهم العقلية خلال إجراءات التحقيق وفي إطار استكمالها، أمرت بحبسه احتياطيًّا أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك