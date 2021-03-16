الزمالك يسقط مجددا أمام الترجي ويقترب من وداع دوري الأبطال

تلقى الزمالك الخسارة من ضيفه الترجي الرياضي التونسي في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب ستاد القاهرة ضمن مواجهات الجولة الرابعة بالمجموعة الرابعة من دور المجموعات.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

محمود جنش، أحمد عيد – محمود علاء، محمود الونش، عبد الله جمعة، طارق حامد، فرجاني ساسي، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي، يوسف أوباما، أسامة فيصل.

فيما ضم تشكيل الترجي كل من:

فاروق بن مصطفى، حمدي النقاز، إلياس شيتي، محمد اليعقوبي، بدران، كوليبالي، بن رمضان، بن غيث، توجوي، الهوني، عبدالخالد.

وجاء هدف الترجي بتوقيع الليبي حمدو الهوني في الدقيقة 73، بعد انطلاقة سريعة من حمدي النقاز على الجبهة اليمنى أنهاها بعرضية أرضية، استقبلها الهوني بتسديدة مباشرة أرضية في أقصى الزاوية اليمنى سكنت شباك الحارس محمود جنش.

ويعتلي الترجي صدارة المجنوعة الرابعة برصيد 10 نقاط ويضمن رسميا التأهل لدور الثمانية، فيما ياتي الزمالك في المركز الثالث برصيد نقطتين.