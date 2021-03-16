الجيش اليمني: تحرير مواقع استراتيجية في تعز ومقتل 20 حوثيا في حجة

أعلن الجيش اليمني الموالي للرئيس عبدربه منصور هادي، اليوم الثلاثاء، تحرير مواقع استراتيجية في محافظة تعز جنوب غربي البلاد، ومقتل 20 حوثيا في مواجهات بمحافظة حجة قرب الحدود السعودية.

وقال الجيش في بيان، إن قواته نفذت اليوم الثلاثاء، هجوماً واسعاً في جبهة العنين بمديرية جبل حبشي غربي محافظة تعز، وحررت تباب الجبيرية والصفراء والمشبك والأقحاف، وجبلي الصراهم والعنين.

وأسفرت المواجهات عن سقوط العشرات من القتلى والجرحى في صفوف المليشيا الحوثية، وخسائر أخرى في عتادها القتالي، وفق البيان.

وأفاد البيان بأهمية المواقع المحررة كونها تشرف على الخط الرئيس الذي يربط مدينة تعز بمحافظة الحديدة.

وفي بيان آخر تلقت (د.ب.أ) نسخة منه، أوضح الجيش اليمني، أن مليشيا الحوثي شنّت هجوماً في محاولة لاستعادة بعض المواقع التي خسرتها خلال الأيام الماضية في مديرية عبس بمحافظة حجة القريبة من الحدود السعودية.

وأفاد البيان بأن أفراد الجيش احبطوا الهجوم في لحظاته الأولى إثر مواجهات أسفرت عن مقتل أكثر من 20 حوثياً وجرح آخرين.

وأضاف البيان أن طيران التحالف العربي بقيادة السعودية دمّر مخزن أسلحة ودبابة تتبع الحوثيين في المديرية نفسها.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، أعلن الجيش اليمني مقتل أكثر من 80 حوثيا في مواجهات عنيفة بمحافظة مأرب شرقي البلاد.

ومنذ أسابيع تصاعدت المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين في عدة جبهات، أبرزها مأرب وتعز وحجة، مخلفة العديد من القتلى والجرحى في صفوف الطرفين، إضافة إلى نزوح آلاف الأسر.