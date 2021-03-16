ضبطت وحدة مباحث مركز شرطة طما شمال محافظة سوهاج، عامل أشعل النيران في توكتوك ملك طالب، حال توقفه أمام منزل الأخير، بسبب خلافات الجيرة.

تلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما بلاغا من (محمد .س - 23 سنة)، طالب، ويقيم بندر طما، باتهام (رأفت.م - 38 سنة)، عامل، ويقيم بذات الناحية بإشعال النيران بجزء من مقدمة التوكتوك ملكه أثناء توقفه أمام منزله، وتم إخمادها بمعرفة الأهالي.

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.