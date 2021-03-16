السجن المشدد 3 سنوات للمتهمين بقتل شقيقتهما وحرق جثتها بالشرقية

أصدىت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية برئاسة المستشار إبراهيم عبدالحي رئيس المحكمة، اليوم الثلاثاء، حكمها بمعاقبة ميكانيكي وعامل، شقيقين، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات؛ لاتهامهما بقتل شقيقتهما وحرق جثتها لشكهما في سلوكها.

وأكدت والدة المتهمين، أمام المحكمة، صحة شكوك المتهمين في شقيقتها المجني عليها.

وكان اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية، بعثور أحد أهالي قرية زهرة شرب التابعة لمركز منيا القمح، على جثة لفتاة عمرها 32 عامًا، من بنات القرية، مُلقاة وسط أرض زراعية بالقرية.

وتبين وجود آثار لحروق بالجزء العلوي من الجثة وعدة طعنات بأنحاء متفرقة منها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 9593 جُنح منيا القمح لسنة 2020.

وتوصلت التحريات، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "ض.م"، 35 عامًا، ميكانيكي، شقيق المجني عليها، وشقيقه "م"، 25 عامًا، عامل، وأنهما استدرجانها إلى الزراعات وقتلاها بـ12 طعنة بأنحاء متفرقة في الجسد، ثم سكب أحدهما البنزين على النصف العلوي من الجثة وأشعلا النيران بها.

وجرى ضبط المتهمين، وبمواجهتهما أقرا بقتل شقيقتهما بسبب سوء سلوكها وتعاطيها المواد المُخدرة ومعايرة أهالي القرية لهما بسببها.

وبالعرض على النيابة العامة، قررت إحالتهما محبوسين إلى محكمة جنايات الزقازيق، والتي أصدرت حكمها المتقدم.