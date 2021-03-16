محافظ مطروح يفتتح أولى الدورات بمركز التدريب الإداري بالمكتبة العامة

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، أولى الدورات التدريبية التى تنظمها المحافظة بمركز التدريب الإداري بمكتبه مصر العامة، بعنوان «دورة تنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات التعاقدات الحكومية» في الفترة من 16 إلى مارس الجاري، لرفع مستوى العاملين بالديوان العام ودواوين الوحدات المحلية، بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير ابعام، وأسامة المرسي مدير المكتبة.

وأكد المحافظ حرصه على تنظيم هذه الدورات؛ للإرتقاء وتحسين الأداء، ولتحقيق الاستفادة للعاملين في إطار التطوير الشامل لمنظومة العمل على مستوى المحافظة، من خلال تأهيل وتدريب العاملين باعتبار العنصر البشرى الركيزة الأساسية لمنظومة العمل التنفيذي؛ وذلك بالتوازي مع ما تنفذه وزارة التنمية المحلية من دورات تدريبية في عدة قطاعات ومجالات للارتقاء بمستوى الأداء الوظيفي مما ينعكس على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظة.

ووجه المحافظ للمتدربين باستغلال هذه الفرصة في صقل وتنمية مهاراتهم، موجها بعمل تقرير بعد الانتهاء من الدورة بتقييم العاملين ومدى استفادتهم من الدورة.

عقب ذلك تفقد المحافظ قاعة اطلاع الأطفال بمكتبة مصر العامة، ومتابعة الأنشطة المقدمة للأطفال موجها بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية وارتداء الأطفال الكمامات حفاظا على صحتهم وسلامتهم، كما افتتح قاعة باسم اللواء خالد شعيب؛ تقديرا لمجهوداته المستمرة لتنمية المحافظة وخدمة أهالي مطروح.