 مسؤول بالمجلس الانتقالي الجنوبي يعلق على اقتحام القصر الرئاسي في عدن - بوابة الشروق
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مسؤول بالمجلس الانتقالي الجنوبي يعلق على اقتحام القصر الرئاسي في عدن

وكالات:
نشر في: الثلاثاء 16 مارس 2021 - 5:03 م | آخر تحديث: الثلاثاء 16 مارس 2021 - 5:05 م

علق رئيس الجمعية الوطنية بالمجلس الانتقالي الجنوبي، أحمد سعيد بن بريك، على اقتحام القصر الرئاسي في عدن "المعاشيق"، وهو مقر إقامة الحكومة اليمنية.

وكتب بريك، في تغريدة على موقعه الرسمي في "تويتر": "عدن تثأر لأبنائنا في سيؤن.. والجنوب دائما يحلق فوق العلالي بجناحي حضرموت وعدن وبقية محافظات الجنوب هم الجسد لهذين الجناحين، إرادة شعب الجنوب دوما تنتصر.. أشهد يا عالم"، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، اقتحم محتجون غاضبون الحاجز الأمني الأول للقصر الرئاسي بعدن "المعاشيق"، وهو مقر إقامة الحكومة اليمنية.

ودعت إلى هذه الاحتجاجات الهيئة العسكرية الجنوبية، العسكريين المتقاعدين وعدد من النقابات العمالية الجنوبية للمطالبة بتحسين الأوضاع الاقتصادية والخدمية ودفع أجور العسكريين.

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