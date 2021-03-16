ارتفاع معدل البطالة في هونج كونج لأعلى مستوى منذ 2004

ارتفع معدل البطالة في هونج كونج إلى 7.2%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2004، وفقًا لأحدث البيانات الحكومية الصادرة اليوم الثلاثاء.

وبلغ معدل البطالة للأشهر الثلاثة المنتهية في فبراير الماضي 7.2%، مقارنة بـ7% في الفترة من نوفمبر إلى يناير، حيث وزاد عدد العاطلين عن العمل بواقع 8300 ليصل إلى 261 ألفا في الفترة اللاحقة.

وتعكس الأرقام التي تم إعلانها اليوم استمرار الخسائر التى يحدثها مرض كوفيد- 19 في معظم القطاعات الاقتصادية في المدينة، وبلغ معدل البطالة خلال جائحة مشابهة، جائحة المتلازمة التنفسية الحادة (سارس)، 8.5% في عام 2003.

وبحسب البيان، تم رصد زيادات في قطاعات تجارة الاستيراد والتصدير وأنشطة البريد والبريد السريع والتعليم والفنون والترفيه والاستجمام.

وقال وزير العمل والرفاهية، لو تشي-كوونج، إن سوق العمل لا يزال تحت الضغط، لكنه تحسن جنبا إلى جنب مع الوضع المحلي لكوفيد- 19.