أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم اليوم الإثنين، تحقيق أرباح بقيمة 4.1 مليار درهم ( الدولار يساوي 3.67 درهم ) خلال العام الماضي قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بزيادة 63% عن عام 2019، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام).

ووفق نتائج مالية أصدرتها الشركة اليوم الثلاثاء، بلغت الإيرادات 18.7 مليار، وبلغ هامش أرباح عمليات الصهر قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 23% مقارنة بـ 14% في عام 2019 ما يجعله من بين الأفضل على مستوى العالم للشركات المماثلة.

وارتفع النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية بنسبة 35% إلى 5.5 مليار درهم مقارنة بـ4.1 مليار درهم في عام 2019.

وعملت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم على تعزيز مرونة مزيج منتجاتها من الألمنيوم خلال عام 2020 استجابة لمتطلبات السوق المتغيرة جراء تداعيات جائحة كوفيد19 على قطاع التصنيع العالمي.

وتمكنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم على مدار العام ككل من الحفاظ على مكانتها كأكبر منتج «للألمنيوم عالي الجودة» في العالم من حيث الحجم، حيث بلغت مبيعات المنتجات ذات القيمة المضافة 1.8 مليون طن ما يمثل 72% من إجمالي حجم المبيعات، وباعت الشركة منتجاتها ذات القيمة المضافة لأكثر من 400 عميل في أكثر من 50 دولة خلال عام 2020.

وطبقا للنتائج، باعت الشركة 2.52 مليون طن من المعدن في عام 2020 مقارنة بـ2.60 مليون طن في عام 2019، ويعزى هذا الانخفاض جزئياً إلى مزيج المنتجات، حيث لا تتم إضافة مواد السبائك في عملية صب المنتج القياسي P1020.

وبلغت المبيعات المحلية لقطاع صناعة الألمنيوم النهائية 252 ألف طن مقارنة بـ294 ألف طن في عام 2019.