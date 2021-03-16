قال الفنان محمد منير، إنه كافح طيلة مسيرته الفنية لمدة 42 عامًا، معقبًا: «دا علشان الأجيال الجديدة متستعجلش، وكل الأيام بتبقى مضطربة ما بين النجاح والفشل».

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «صاحبة السعادة» الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس عبر فضائية «dmc»، مساء أمس الاثنين، أنه لولا الفشل ما كان عرف معنى النجاح، ذاكرًا أنه النجاح الحقيقي يدفع نحو الاستمرارية.

وتابع: «42 عامًا في حياتي هو عدد قد يبدو كبير لكن ميهمنيش 42 سنة ولا يوم ولا 100 سنة، وربنا يديني العمر لحد ما أوصل لـ 150 سنة.. وأنا والأيام اللي عدت دي كنا أصدقاء، وعمر ما كان في بيني وبين الرقم مشكلة».

وذكر أنه يحب كل يوم يمر عليه في حياته، متابعًا: «كان عندي الأول جمهور من 500 واحد نصهم أهلي والنص الثاني أصحابي، انهاردة أنا ابن لكل الشعب المصري».

