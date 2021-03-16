الصين: تسجيل 13 إصابة جديدة بكورونا جميعها وافدة من الخارج

أفادت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الثلاثاء بعدم تسجيل أي حالة وفاة أو إصابة محلية مرتبطة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما تلقت تقارير عن 13 إصابة جديدة جميعها وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين إلى 90062 حالة، وظل عدد الوفيات عند 4636 شخصا.

وذكرت اللجنة - في تقريرها اليومي - أن الحالات الـ13 الوافدة من الخارج تم تسجيلها بواقع 6 حالات في سيتشوان و5 حالات في شنجهاي وحالة واحدة في كل من تيانجين وجيانغسو، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 5159 حالة غادر منها 4981 حالة المستشفيات بعد شفائها.

وأضافت اللجنة أن 6 أشخاص غادروا المستشفيات أمس ليصل إجمالي المتعافين إلى 85244 شخصا، وأن 3957 شخصا كانوا مخالطين لمرضى ما زالوا يخضعون للملاحظة الطبية.

وأشارت إلى أنه تم أمس تسجيل 7 حالات جديدة بدون أعراض جميعها وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغ 260 حالة جميعها وافدة من الخارج.

وحتى نهاية أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 11311 إصابة مؤكدة، بما في ذلك 203 حالات وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 48 إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 990 إصابة مؤكدة بما في ذلك 10 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 10769 مريضا في هونج كونج، 47 مريضا في ماكاو، و951 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.