أعلنت حكومة الإمارات الانتهاء من تطعيم 52.6 في المئة من الفئة المستهدفة باللقاح المضاد لفيروس كورونا"، فيما تقرر منع إقامة أي موائد إفطار في المساجد خلال شهر رمضان، مع تحديد مدة صلاة العشاء وصلاة التراويح بما لا يزيد عن 30 دقيقة، مع استمرار غلق مصليات النساء والمرافق الخدمية والصحية، ومصليات الطرق الخارجية.



وأعلن وزير الصحة عبدالرحمن العويس، في كلمة خلال الإحاطة الإعلامية الدورية مساء اليوم الثلاثاء، وصول الحملة الوطنية للتطعيم إلى هدفها الذي أعلنت عنه مؤخراً بتطعيم 52.46 في المئة من الفئة المستهدفة من إجمالي سكان الإمارات، كما تم تقديم اللقاح لـ70.21 في المئة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.



وقال: «مع استمرار التقارير اليومية المتعلقة بجرعات اللقاح فإننا نقترب من تقديم ما يقارب سبعة ملايين جرعة لقاح عبر 205 مراكز طبية في مناطق الدولة المختلفة، في خطوة إيجابية تضع الإمارات في مقدمة الدول في نسبة التطعيم، وتعكس هذه الأرقام الجهود الكبيرة التي يبذلها قطاعنا الصحي، ونعمل لتقديم اللقاح لـ100% من مجتمعنا».



من جانبه، أعلن المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات، الدكتور سيف الظاهري، أنه تقرر تطبيق عدة اجراءات للوقاية من وباء كورونا خلال شهر رمضان، منها عدم السماح بإنشاء خيم الإفطار العائلي أو الخيام العامة للإفطار.



كما تقرر منع تقديم وتوزيع وجبات الإفطار أمام المنازل والمساجد، وعلى الراغبين التنسيق مع الجهات الخيرية، والتبرع وإخراج الصدقة والزكاة إلكترونياً، لافتاً إلى منع المطاعم من توزيع وجبات إفطار الصائمين داخلها أو أمامها، ويقتصر توزيعها على مجمعات العمال السكنية عبر التنسيق المباشر بين المطاعم وإدارة السكن العمالي في كل منطقة، مع مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي.