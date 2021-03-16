عرضت فضائية «سكاي نيوز عربية» مقطع فيديو يرصد مراسم تسليم السلطة في ليبيا من حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، إلى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

وألقى رئيس الوزراء الليبي عبدالحميد الدبيبة، مساء اليوم الثلاثاء، كلمة بمناسبة تسلم المجلس الرئاسي الليبي وحكومة الوحدة السلطة رسميًا، قائلًا إن حكومة الوفاق وضعت حجر الأساس الحقيقي في مسار الديمقراطية.

وتوجه بالتهنئة لحكومة الوفاق، متابعًا: «نهنأكم أنتم من ترتاحون قليلا من مشكلات هذه الأعباء، ونشفق على أنفسنا في تحمل الأعباء المقبلة، نحن عازمون على الإصلاحات ونحن ورائكم ونساعدكم وتابعنا إجراءاتكم السابقة، واليوم نأمل أن نستكمل ما بدأتموه في تلك المراحل ونشكر كل الفريق الذي صاحبكم في تلك المرحلة الصعبة من حياة الليبيين».