صحيفة عمانية: ارتفاع حالات كورونا بالسلطنة يدق ناقوس الخطر

ذكرت صحيفة "عمان" العمانية، اليوم الثلاثاء، أن أعداد حالات العدوى بفيروس كورونا ما زالت ترتفع بوتيرة يومية، رغم الإغلاق المسائي والإجراءات الاحترازية المتبعة وهذا يدق ناقوس الخطر.

وأوضحت الصحيفة -في افتتاحيتها تحت عنوان "نفق الجائحة يزداد إظلاما"- أن الوباء يمر بمرحلة خطرة من مراحله، إما أن نسهم في محاصرته بالتقيد بالإجراءات الاحترازية وأخذ اللقاح وإما أننا نعطيه فرصة أكبر ليتحور في سلالات جديدة ربما تكون أكثر فتكا مما نتوقع، فيجب اتباع الخيار الأول ولا نقع ضحية للخيار الثاني.

وأشارت إلى أنه رغم الجهود المبذولة والإجراءات الاحترازية بما فيها حالة الإغلاق المستمرة، فإن أعداد الإصابات المرتفعة تدعو للكثير من القلق وتدق ناقوس الخطر مرة أخرى، وتعيد النظر في الإجراءات الخاصة.