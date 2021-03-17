اتحاد عمال مصر: نطالب بموازنة أجور العاملين في القطاعين الحكومي والخاص

طالب جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بعقد جلسة للمجلس القومي للأجور سريعًا، لبحث التوازن بين أجور العاملين في القطاعين الخاص والحكومي.



وقال المراغي، في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «mbc مصر»، مساء اليوم الثلاثاء، إن قانون العمل لعام 2003 ينص على أن المجلس القومي للأجور يختص بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي، مع مراعاة نفقات المعيشة، وتحقيق التوازن بين الأجور والأسعار.



وأضاف أن الاتحاد سيطالب المجلس القومي للأجور بزيادة الأجور في القطاع الخاص لتصبح مساوية أو أعلى من الزيادة في القطاع الحكومي، حتى لا تكون هناك فروقات بين القطاعين في الأجور.



وأوضح رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن العمال هم من تحملوا تداعيات فيروس كورونا، باعتبارهم الأكثر تضررًا من الوباء، مؤكدًا ضرورة التوازن بين صاحب العمل والعامل.