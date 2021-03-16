الناخبون في هولندا يواجهون مشكلة في بطاقات الاقتراع البريدية

ظهرت مشكلات رئيسية متعلقة بالبطاقات البريدية في هولندا اليوم الثلاثاء، في اليوم الثاني من الانتخابات البرلمانية.

وارتكب العديد من كبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 70 عاما، والذين يمكنهم التصويت عبر البريد لأول مرة في هذه الانتخابات، أخطاء في بطاقات اقتراعهم. ولكي يتم فرز أصواتهم، سيتم تغيير إجراءات الفرز في بطاقات الاقتراع البريدية، حسبما قالت وزيرة الداخلية كايسا أولونجرين اليوم الثلاثاء في لاهاي.

وأوضحت الوزيرة أنه "سيتم الحفاظ على سرية التصويت بهذه الطريقة".

وبسبب جائحة فيروس كورونا، تم تمديد الانتخابات المقررة غدا الأربعاء لمدة يومين، مع إمكانية التصويت بالفعل اعتبارًا من أمس الاثنين.

كما تم توسيع عملية التصويت بالبريد والذي عادة ما يكون متاحًا فقط للمواطنين خارج البلاد ، ليشمل كبار السن داخل هولندا.

ولكن أثناء فرز المظاريف، وجد العاملون في الانتخابات أن العديد من المواطنين الأكبر سنًا وضعوا بطاقة الاقتراع وقطعة الورق التي تحمل أسمائهم في نفس الظرف، مما يعني أن التصويت يمكن ربطه بهويتهم ولن يكون مجهولاً.

وأضافت الوزارة إن هذه المسألة تتعلق بما يتراوح بين 5 و10% من الأصوات.

وبالإجراء الجديد، يمكن فتح المظاريف لإخراج ورقة الاسم، ولكن دون النظر إلى ورقة الاقتراع المطوبة. ثم توضع المظاريف في صندوق اقتراع ليتم فرزها غدا الأربعاء.