النيابة العامة بالمنيا تنتدب الطبيب الشرعي للكشف عن ملابسات مصرع سائق بملوي

قررت النيابة العامه بمركز ملوي، جنوب محافظة المنيا، تحت إشراف المستشار تامر مطيع، المحامي العام لنيابات جنوب، انتداب الطبيب الشرعي للكشف عن ملابسات جثة سائق لقى مصرعه بعد سقوطه من علو في ظروف غامضة.

كان محمود خليل، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن المنيا، تلقى إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير إدارة البحث الجنائي بتلقيه إخطارا من العقيد أحمد عبد الهادي مأمور قسم شرطة ملوي بورود بلاغ من الدكتور أسامة حسانين مدير مستشفى ملوي العام بوصول (أحمد زكريا - 28 سنة)، سائق ومقيم الملكية القبلية شرق المحطة بمدينة ملوي، جثة هامدة بادعاء سقوط من علو، وبإجراء الكشف المبدئي على الجثة بواسطة مفتش الصحة قرر إبلاغ النيابة العامة.

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 328 لسنة 2021 إداري قسم شرطة ملوي وبالعرض على النيابة العامة، قررت نقل الجثة لمشرحة مستشفى المنيا العام وانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة لمعرفة سبب وتوقيت الوفاة.