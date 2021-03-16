حكيم يعلن انطلاق حفلاته لموسم الربيع

أعلن الفنان حكيم، نجم الأغنية الشعبية المصرية، عن انطلاق برنامج حفلاته للربيع القادم، وذلك بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بعودة الحفلات والفعاليات الفنية والثقافية بعد توقفها بسبب جائحة كورونا.

وقال إن ضربة البداية ستكون مساء الجمعة الموافق 26 مارس الجاري، في (Cairo Jazz Club)، يقدم فيها حكيم ما يقرب من 15 أغنية متنوعة، كما أنه يجهز مفأجاة فنية سيقدمها لأول مرة خلال هذه الحفلة.

وأشار إلى أنه سيعلن باقي الحفلات التي اتفق عليها فور الانتهاء من ترتيباتها النهائية، كاشفا عن قيامه بتجهيز أكثر من مشروع غنائي ضخم مع عودة الحياة إلى طبيعتها.

كان حكيم قد حرص على تواجده فنيا خلال جائحة كورونا بأغنيات سنجل متنوعة وأفكار مختلفة حققت مشاهدات كثيفة، ونالت إعجاب الجمهور من مختلف الفئات.