مقتل 2 وإصابة 2 آخرين بحادثة دهس في مدينة لايبزيغ شرق ألمانيا

أسفر حادث دهس في مدينة لايبزيغ شرق ألمانيا عن مقتل 2 وإصابة 2 آخرين، وذلك حسبما أفادته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، مساء الثلاثاء، دون الإشارة إلى تفاصيل أخرى.