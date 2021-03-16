مقتل 2 وإصابة 2 آخرين بحادثة دهس في مدينة لايبزيغ شرق ألمانيا

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أسفر حادث دهس في مدينة لايبزيغ شرق ألمانيا عن مقتل 2 وإصابة 2 آخرين، وذلك حسبما أفادته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، مساء الثلاثاء، دون الإشارة إلى تفاصيل أخرى.