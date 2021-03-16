 مقتل 2 وإصابة 2 آخرين بحادثة دهس في مدينة لايبزيغ شرق ألمانيا - بوابة الشروق
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مقتل 2 وإصابة 2 آخرين بحادثة دهس في مدينة لايبزيغ شرق ألمانيا

هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 16 مارس 2021 - 1:26 م | آخر تحديث: الثلاثاء 16 مارس 2021 - 1:26 م

أسفر حادث دهس في مدينة لايبزيغ شرق ألمانيا عن مقتل 2 وإصابة 2 آخرين، وذلك حسبما أفادته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، مساء الثلاثاء، دون الإشارة إلى تفاصيل أخرى.


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