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روسيا قلقة من خطط بريطانيا لزياد قدراتها النووية

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 16 مارس 2021 - 7:13 م | آخر تحديث: الثلاثاء 16 مارس 2021 - 7:13 م

قال رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما الروسي، ليونيد سلوتسكي، اليوم الثلاثاء، إن خطط بريطانيا لزيادة قدراتها النووية "مقلقة" لبلاده.. مضيفا أن "هذا لا يساهم في إرساء الاستقرار والأمن في العالم".

وأردف سلوتسكي في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك" في نسختها باللغة الانجليزية، رداً على ما جاء في استراتيجية الدفاع البريطانية حول خطط زيادة القدرات النووية: "لا يسعنا إلا أن نشعر بالقلق من خطط زيادة القدرات النووية للمملكة المتحدة.. هذا لا يساهم في إرساء الاستقرار الاستراتيجي والأمن في العالم".

وجاء في استراتيجية الدفاع والسياسة الخارجية للندن للسنوات الثلاثين المقبلة، والتي صدرت اليوم الثلاثاء، أن بريطانيا ستحتفظ بأربع غواصات مزودة بأسلحة نووية، وتخطط كذلك لزيادة القدرات النووية للبلاد.

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